إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.. والطلبات تجاوزت 22 مليار دولار

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متابعات_ الوئام

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، مبينا أن إجمالي الطرح بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75  مليار ريال).

وأوضح المركز -حسب بيان لوزارة “المالية”- أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وبين أن الاصدار تم على شريحتين كما يلي:

– 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.3 مليار ريال) لسندات 12 سنة.

-2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق عام 2061.​