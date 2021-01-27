بشروط روسية وموافقة أمريكية.. تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية

قال مسؤول روسي بارز إن الاتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية تم وفقا لشروط موسكو.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نقلته وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل حول هذه الشروط ولا فترة التمديد، كما لم يصدر أي تعقيب من واشنطن.