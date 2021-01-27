أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133574 إصابة والوفيات 1525 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126486 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مريضًا ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 93 والمنومين في العناية المركزة 26.
133574 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
متابعات_ الوئام
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133574 إصابة والوفيات 1525 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126486 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.