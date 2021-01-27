«العدل»: هيئة الولاية على أموال القاصرين مشرفة على تصرفات الولي أوالوصي المالية

دعت وزارة العدل جميع المحاكم إلى تضمين صكوك الولاية والوصاية عبارة (وأفهمت الولي أو الوصي باختصاص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالإشراف على تصرفاته المالية، وأن على الولي تقديم التقارير والوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة وفقا لنظامها ولائحتها التنفيذية).

وأكد نائب وزير العدل أ. سعد بن محمد السيف أن الوزارة تلقت طلب من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بأن يتم إبلاغ الأولياء والأوصياء والقيمين والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم بأن من اختصاصات الهيئة نظاما الإشراف على تصرفاتهم، وأن يتم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الجدد الذين عينتهم المحاكم لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم.