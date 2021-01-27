نجران.. لجنة التوطين تنذر 7 منشآت وتحصر 9 فرص وظيفية

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على محلات بيع القهوة والعسل والشاي بالمنطقة، لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضحت اللجنة أنه تم زيارة 60 محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين 80 موظفاً، منهم 4 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين 74 وافداً، وجرى إنذار 7 منشآت، إضافةً إلى حصر 9 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، وبلغت نسبة التوطين في النشاط 52%.

وبينت اللجنة أن نشاط بيع الشاي والقهوة والعسل يشمل محلات المحامص والمكسرات والعطارة والشكولاتة، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.