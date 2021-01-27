إلزام البقالات بوضع تسعيرة على المنتجات وتركيب كاميرات مراقبة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، ضوابط البقالات والتموينات والتي ستطبق على مرحلتين، الأولى تبدأ في 10 فبراير وتشمل وجود شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وجود ترخيص ساري المفعول، وضع تسعيرة على جميع المنتجات، تركيب كاميرات مراقبة.

فيما تنطلق المرحلة الثانية يوم 29 يونيو وتشمل توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الإلتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، وجود واجهة شفافة بالكامل، تركيب باب سحاب خارجي يسمح بالرؤية، توزيع الإضاءة على كامل المنشآة، نظافة الأرضيات والجدران والأرفف وأاماكن التخزين، نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، الالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية، وجود اسطوانات إطفاء حرائق متحركة، تعليق صندوق الإسعافات الأولية