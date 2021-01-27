مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه تقدم بطلب للاتحاد الافريقي (الكاف) لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

واستضاف استاد القاهرة مواجهة مصرية في نهائي دوري الأبطال 2020 عندما فاز الأهلي 2-1 على غريمه الزمالك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف الاتحاد المصري في بيان أنه طلب أيضا استضافة بطولة أفريقيا تحت 20 عاما في 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب في نفس العام في اندونيسيا.

وأشار الاتحاد المصري إلى أنه سيستكمل بقية شروط الترشيح ومنها الموافقات الحكومية إذا وافق الكاف على طلبه.

واستضافت مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 كما تنظم حاليا كأس العالم لكرة اليد.