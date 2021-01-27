أسواق الخليج.. صعود بورصتي الإمارات والأسهم السعودية تتراجع

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ قاد مؤشر أبوظبي الارتفاعات، مدعوما بمكاسب لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.

وأغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على ارتفاع 1.4 بالمئة ليعاود الصعود بعدما تكبد خسائر في الجلسة السابقة.

وكان سهم بنك أبوظبي الأول الأفضل أداء على المؤشر، إذ ارتفع 2.5 بالمئة، في حين صعد سهم الدار العقارية 3.5 بالمئة.

قال البنك أمس الثلاثاء بعد انتهاء جلسة التداول إنه يتوقع تحسن أدائه التشغيلي الأساسي في 2021، مدفوعا بالأساس بتدفق جيد للأعمال من الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة واستحواذه الأخير في مصر.

وسجل البنك تراجعا 16 بالمئة في صافي ربح 2020 نتيجة لزيادة مخصصات انخفاض القيمة، لكنه جاء أفضل من متوسط توقعات المحللين عند 9.36 مليار درهم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وربح المؤشر الرئيسي في دبي نحو 1.1 بالمئة، وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.6 بالمئة بعدما سجل ربحا صافيا سنويا أفضل من المتوقع.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي اثنين بالمئة.

أما المؤشر السعودي الرئيسي، فقد انخفض 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 0.8 بالمئة الذي كان الأسوأ أداء على المؤشر.

في سياق متصل؛ أظهرت وثيقة أن السعودية جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما.

وفي قطر، حقق المؤشر تقدما ضئيلا بلغ 0.1 بالمئة بعدما تكبد خسائر لأربع جلسات متتالية.

وكان سهم صناعات قطر الأفضل أداء، إذ صعد 0.8 بالمئة، في حين ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.6 بالمئة.

لكن تراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.8 بالمئة حد من مكاسب المؤشر.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة بفضل مكاسب حققها سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، الذي ارتفع 0.4 بالمئة، وسهم الشركة الشرقية للدخان الذي تقدم 1.6 بالمئة.

السعودية تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8784 نقطة

أبوظبي زاد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 5662 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 2726 نقطة

قطر صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10648 نقطة

مصر تقدم المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11579 نقطة

البحرين ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1463 نقطة

سلطنة عمان هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3660 نقطة

الكويت زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6290 نقطة