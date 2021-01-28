تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  194.53 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس،28 يناير 2021، متأثرة بانخفاض المعدن الثمين عالميا وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.32 ريال (59.29 دولار)، مقابل 222.98 ريال (59.44 دولار) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 194.53 ريال (51.88 دولار)، مقابل 195.11 ريال (52.01 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.74 ريال (44.46 دولار)، وسجل سعر عيار 14 نحو 129.69 ريال (34.58 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.16 ريال (29.64 دولار).