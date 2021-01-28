“مصائب قوم”.. كورونا تصل بأرباح أبل 100 مليار لأول مرة وفيسبوك  تقق إيرادات 28 مليار دولار

شهدت أرباح العملاقين التقنيين، أبل وفيسبوك ارتفاعات قياسية مدعومة بحالة الإغلاق التي شهدتها معظم مناطق العالم بسبب تفشي كورونا.

وأعلنت شركة أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ووصلت أرباح أبل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت إيراداتها 21% إلى 111.4 مليار دولار.

وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت إيرادات مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها أيفون ومحتوياتها الرقمية.

كما توسّعت قاعدة مستعملي فيسبوك في عالم يهزّه تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11,2 مليار دولار من إيرادات بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج “حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة”.

وقالت الشركة إن موقعها الأساسي فيسبوك سجّل 2,8 مليار مستخدم نهاية ديسمبر/ كانون الأول، في حين استخدم 3,3 مليار شخص، واحدا على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً أنستقرام وواتساب وماسينجر.