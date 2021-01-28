لأول مرة.. بث نهائي كأس ليبرتادوريس في 191 دولة

أعلن رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” أليخاندرو دومينغيز أن نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس الذي يجمع فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين السبت المقبل، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، سيبث لأول مرة في 191 دولة.

وأوضح دومينغيز الأربعاء، أن اللقاء سيبث أيضاً على متن طائرات تجارية وسفن سياحية بفضل اتفاق بين كونميبول ومحطة (سبورت 24).

وبالإضافة إلى رقم البث القياسي، تشهد هذه النسخة أيضاً أكبر جائزة مالية للفائز باللقب والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، تضاف لها المبالغ التي حصل عليها الفريق الفائز نظير تجاوزه كل مرحلة في البطولة، ما يعني أن إجمالي قيمة جائزته تصل إلى حوالي 22 مليون دولار.

وعلاوة على هذا سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ لضمانه التأهل للنسخة المقبلة من البطولة.

وأبرز دومينغيز خلال تصريحاته أمس الأربعاء، أن “كونميبول” كان الاتحاد الوحيد في العالم الذي لم يغير شكل منافساته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت الأدوار الإقصائية من مباراتي ذهاب وعودة.

وهنأ دومينغيز الاتحادات العشرة التابعة لـ”كونيمبول” على عملها خلال أشهر الجائحة مما سمح بإقامة نهائي بطولة كوبا سودأمريكانا في 23 يناير والذي توج به ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني على حساب مواطنه لانوس، وسيسمح بإقامة نهائي ليبرتادوريس السبت المقبل.