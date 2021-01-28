‏خبراء منظمة الصحة العالمية يباشرون التحقيق في مدينة ووهان الصينية

بدأ خبراء منظمة الصحة العالمية تحقيقاتهم في منشأ فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية، وذلك فور خروجهم من الحجر الصحي.

وقبل عام، صدمت ووهان العالم، عندما أمرت 11 مليون مواطن بعد الخروج من منازلهم، مما أدى إلى بدء إغلاق لمدة 76 يومًا بعد تزايد مرض غامض آنذاك في المدينة.

سرعان ما حذت المدن الكبرى المجاورة في مقاطعة هوبي المتضررة بشدة واحدة تلو الأخرى، كما فعلت مدن ودول بأكملها في جميع أنحاء العالم مع انتشار فيروس كورونا.

ولكن في حين تتواصل صراعات الوباء في العالم، فإن مدينة ووهان حاليًا ليست مثل تلك المدينة المهجورة قبل عام، مع ازدحام حركة المرور والأرصفة الصاخبة وتعبئة المواطنين بوسائل النقل العام والمتنزهات.

ومع ذلك، فإن القلق يتربص تحت السطح حيث تتكاثر التجمعات المحلية في جميع أنحاء الصين، لإحياء ذكريات المدين مع محنة الوباء.