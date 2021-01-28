اسعار النفط تتراجع.. و”برنت” عند 55.45 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، 28 يناير 2021، بآسيا رغم انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية.

ويأتي تراجع النفط في الوقت الذي تتعرض فيه الأسعار لضغوط بفعل تعزز الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب على الوقود بسبب قيود السفر، وتأخيرات في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو ما يعادل 0.62 بالمئة إلى 52.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 55.45 دولار للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.