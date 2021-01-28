تراجع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 10%

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انخفاضا خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 112.60 نقطة خلال شهر نوفمبر 2020 وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ125.12 نقطة خلال شهر نوفمبر 2019.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.

والجدول التالي يوضح تطور الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي: