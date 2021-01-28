رغم التحذيرات.. “البيتكوين” ترتفع بنحو 2%

ارتفعت “البيتكوين” خلال تعاملات الخميس، كما صعدت “الإيثريوم”، رغم تحذير بنك التسويات الدولي من مخاطر العملات المشفرة وعدم استقرارها.

وحذر “أجوستين كارستنز” المدير العام لبنك التسويات الدولي أمس، من مخاطر “البيتكوين” واحتمالية انهيارها تمامًا، مع اقترابها من الحد الأقصى لعدد الوحدات المصدرة منها البالغة 21 مليون وحدة.

وانتقد “كارستنز” كثيرًا البيتكوين التي ارتفعت بنسبة 300% خلال 2020، مشيرًا إلى أن مشكلتها تكمن في عدم الاستقرار والتأرجح بين الارتفاع والانخفاض.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية “البيتكوين” بما يقرب من 2% مسجلة 31637 دولارا، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

كما صعدت “الإيثريوم” بنحو 2.5% عند 1306.39 دولار، وارتفعت “الريبل” بنسبة 1.6% عند 25.9 سنت