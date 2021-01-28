استطلاع رأي: أغلب الأتراك يريدون إجراء انتخابات مبكرة

كشفت نتائج استطلاع رأي عن رغبة الأتراك في إجراء انتخابات مبكرة في بلادهم.

ويجمع الرئيس التركي رجب أردوغان أغلب الصلاحيات في يديه منذ انتقال البلاد في عام 2018 إلى نظام الحكم الرئاسي، كما أن الأغلبية في البرلمان يمثلها تحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.

نتائج المسح الأولى لعام 2021 الذي أجرته مؤسسة “ماك” للأبحاث شمل طرح أسئلة حول الانتخابات المبكرة.

في الوقت الذي أعرب فيه 49 في المائة من الناخبين عن رأيهم بإجراء انتخابات مبكرة، فإن نسبة المواطنين الذين أفادوا بعدم وجود حاجة لإجراء انتخابات مبكرة بلغت 41 في المائة بحسب ما نشرتة جريدة الزمان التركية.

وكان 10٪ من الناخبين مترددين في الإجابة على هذا السؤال.

كما تم طرح أسئلة حول الاعتداءات على الصحفيين والسياسيين في الاستطلاع، وصرح 28 بالمائة من المواطنين بأنهم قلقون من انجرار البلاد إلى معركة أشقاء مرة أخرى، فسر 41 بالمائة الأمر على أنه “حوادث فردية”.

وكان هناك سؤال صيغته: ما مدى رضاك ​​عن حياتك؟” أجاب غالبية المواطنين عليه بـ “أنا غير راضٍ”، وكان هذا المعدل 73٪ بين أنصار حزب الشعب الجمهوري و54٪ في حزب الجيد، و11٪ في حزب الحركة القومية و14٪ في حزب العدالة والتنمية .

وسُئل المواطنون عن الحزب الذي سيصوتون له إذا تم إجراء انتخابات غدا، فكان 32.2٪ من المواطنين د اختاروا حزب العدالة والتنمية، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 22.5 في المائة وحزب الجيد على 12.3 في المائة، وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 8% وحزب الحركة القومية 7.7 في المائة، حزب المستقبل حصل على 2.2٪ من الأصوات وحزب الديمقراطية والتقدم حصل على 2٪.