تطوير للمباني TBC تفتتح باكورة مشاريعها في الطائف

وتتمثل مشاريع TBC الجديدة التي دشنتها في الطائف في 3 مشاريع طفولة مبكرة، تفتتح بها مشاريع الطفولة المبكرة، من أصل 11 موقعًا جارٍ تنفيذها، من المتوقع أن تمثل قفزة كبيرة في المحافظة في الفترة المقبلة بعد توقيع عدد كبير من مشاريعها تنفيذًا لتوجه وزارة التعليم نحو التوسع في مباني الطفولة المبكرة، مواكبة لأهداف رؤية 2030.

وتضمنت المشاريع؛ ابتدائية الواسط الأولى، بعدد 6 فصول طفولة مبكرة، وابتدائية رحاب بعدد فصلين، وابتدائية ربوة رحاب بعدد فصلين، ما يمثل إجماليًا قدره 10 فصول للمشاريع الثلاثة.

حضر افتتاح مشاريع TBC الجديدة مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة، وفريق مكتب TBC بمكة المكرمة.

وأشاد مدير عام التعليم على مستوى المشاريع المسلمة من دون أي ملاحظات، وأثنى عليها على صعيدي زمن التنفيذ، وجودة المباني المسلمة وتجهيزاتها، ما يوفر بيئة محفزة للأطفال، ويساعد القائمين على العملية التعليمية على أداء عملهم بيسر ويتيح لهم استخدام أحدث الوسائل التعليمية.

يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.