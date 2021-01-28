أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133728 إصابة والوفيات 1527 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126572 لتصل نسبة الشفاء إلى
95%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 96 والمنومين في العناية المركزة 23.
133728 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
متابعات_ الوئام
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133728 إصابة والوفيات 1527 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126572 لتصل نسبة الشفاء إلى