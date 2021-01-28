133728 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133728 إصابة والوفيات 1527 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126572 لتصل نسبة الشفاء إلى

95%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 96 والمنومين في العناية المركزة 23.