السفارة في تونس تطلق تنبيها للسعوديين بخصوص إجراءات «كورونا»

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية الشقيقة، المواطنين المقيمين في تونس أو الزائرين لها، إلى ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات التونسية المختصة ضمن جهودها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته وزارة الصحة التونسية نتيجة تطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة «كوفيد-19»، وظهور سلالات جديدة لفايروس كورونا المستجد في بعض البلدان، وبهدف الحد من انتشار هذا الفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تقرر مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل البلدان التي شهدت ظهورا وانتشارا وبائيا للسلالة الجديدة من فايروس «كوفيد-19»: المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وسيتم تحديد قائمة البلدان المعنية بهذا الإجراء دوريا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل.

وأضافت «الصحة التونسية» أنه في ما يخص بقية البلدان، فإنه يتعين على الوافدين بمن في ذلك الوافدون من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بما يلي:

• إجبارية القيام بتحليل (RT-PCR) وإظهار ما يفيد سلبية التحليل بفترة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

• التزام الوافدين بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للغرض، على نفقتهم.

• عند التسجيل للسفر يتم إظهار وثيقة الحجز وتأكيد الخلاص (voucher).

• إجراء تحليل (RT-PCR) في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم، وإذا ظهرت نتيجة الاختبار سلبية يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

وكشفت وزارة الصحة في الجمهورية التونسية أنه يجري العمل بهذا البلاغ بداية من يوم الاثنين 1 فبراير 2021، موضحة أنه يتم منح التراخيص الاستثنائية من طرف لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة، ويقتصر الترخيص على الحالات الاستثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.