ولي العهد: الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي.. والبنية التحتية رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول وهي “محور رئيسي” في التنمية.

وأضاف خلال كلمة بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه سيتم قريبا إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، وسيتبعها إطلاق استراتيجيات لمنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية.

وأوضح أن الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي في بلادنا، مؤكدا أن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة.