«رصانة» يتصدر سعوديًا ويتقدم على مستوى مراكز الدراسات المتخصّصة

حاز المعهد الدولي‎ للدراسات الإيرانية (رصانة)، على مراتبَ متقدمة في التصنيف العالَمي لمراكز الفكر لعام 2020 / 2021، حيث حافظ على صدارته سعوديًا، فيما تقدم إلى المركز الخامس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليميَّة المتخصّصة.

وجاء في المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والواحد والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والثاني والخمسين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة وداخلها)، والثالث والخمسين بين مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة). جاء ذلك في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وضم أكثر من 11175 مؤسَّسة مِن مؤسَّسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني. ويصنِّف تقرير جامعة بنسلفانيا مراكز الدراسات مرتَّبة في أهميتها على مستوى العالَم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالَمي، طبقًا لمجموعة مِن المؤشّرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشريَّة وَالفكريَّة، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات. يجدر بالذكر أنَّ 13 مركز فكر سعودي دخل في هذا التصنيف.