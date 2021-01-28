فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي (جندي أول – جندي) السبت

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي (جندي أول ـ جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق (الرياض – عسير ـ جازان ـ نجران)، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 17/6/1442هـ الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 2261442هـ الساعة العاشرة صباحا عبر منصة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.