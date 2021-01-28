النيابة العامة توضح عقوبة منتحلي صفة رجل السلطة العامة

قالت النيابة العامة، إن رجل السلطة العامة- وفقاً لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة- هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه ويحظر انتحال هذه الصفة من الغير.

وأوضحت النيابة العامة، عقوبات منتحلي صفة رجل السلطة العامة وتمثلت في السجن مدة تصل إلى 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معا.

وأشارت إلى أنه إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال أو بهما معا.