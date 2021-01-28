الجيش المصري ينفذ مناورات بحرية مشتركة مع نظيره اليوناني في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية “طابا” والسفينة الحربية اليونانية “HS HYDRA F-452”.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم أن التدريب يهدف إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، إضافة إلى دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة .