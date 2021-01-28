التعليم تطلق “اختبارات محاكية” للاختبارات الدولية لرفع المهارات القرائية والكتابية للصف الرابع

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لجميع طلبة المملكة في الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة “مدرستي” بداية من اليوم الخميس وبشكل أسبوعي.

ويأتي تنفيذ الاختبارات المحاكية في إطار تطبيق وزارة التعليم هذا العام 2021 الاختبار الدولي PIRLS؛ بهدف دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستويات الطلبة.