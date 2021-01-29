فريق ترامب يخطط لمساعدة الجمهوريين في الانتخابات المقبلة

قال فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يعتزم البقاء مع الحزب الجمهوري، وعقد اجتماعاً جيداً وودياً مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وفي الاجتماع الذي عقد في فلوريدا، بحسب فريق ترامب، ناقش الجانبان استعادة الأغلبية في المجلس للجمهوريين بعد انتخابات الكونغرس في 2022.

ويستحوذ الديموقراطيون اليوم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لكن بفارق ضئيل جداً. وتعهد ترامب لمكارثي بالمساعدة في استعادة الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب.

وعقب اقتحام الكابيتول الأمريكي من قبل مؤيدي ترامب المتعصبين في أوائل يناير الجاري، انفصل العديد من الجمهوريين، بمن فيهم المؤثرون، علناً عن ترامب.

وحسب ما ورد فإن الاجتماع عقد مع مكارثي أمس الخميس، في منتجع ترامب مار-إيه- لاغو في بالم بيتش بفلوريدا.