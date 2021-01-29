خبراء الصحة العالمية يبدؤون التحقيق الميداني في أصل كورونا بووهان

التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين، اليوم الجمعة، قبل أول زيارة ميدانية للفريق في ووهان، في إطار التحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد، والتي ستشمل سوق أغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف من تعذر الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام من ظهور الفيروس.

وسيزور الفريق مستشفيات، وسيلتقي علماء، وعاملين في الطوارئ إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي كان مجهولاً، ليفتك لاحقا بأكثر من مليوني شخص في العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد الدولي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر أمس الخميس، بأن “الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومختبر ووهان”، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

ويعتقد أن السوق التي لا تزال مقفلة كانت أول موقع ظهرت فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.

أما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مراراً على أنها كانت مصدر الفيروس.

ولا يزال جدول أعمال الفريق غير واضح. وتعد تغريدات منظمة الصحة العالمية وخبرائها المصدر الأساسي للمعلومات.