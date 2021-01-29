وفاة الفنان الشعبي الشهير #عبدالله_الصريخ #وفاة_عبدالله_الصريخ

توفي الفنان عبدالله الصريخ، اليوم (الجمعة)، متأثرا بمرضه، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 40 عاما.

ولد عبدالله الصريخ عام 1954 في عنيزة، وبدأ شغفه بالموسيقى منذ الصغر فتعلم العزف على عدة آلات بطريقة سرية برفقة أصدقائه في جلسات شبابية خاصة.

اتجه إلى الفن الشعبي بشكل رسمي سنة 1974 عبر تمكنه من أداء مقام الصبا عندما كان شابا يافعا، ما مكنه من إحياء العديد من الحفلات والجلسات الشعبية الخاصة في عنيزة وغيرها.

في عام 1976 شارك في تقديم أغنية وطنية للتلفزيون السعودي بعنوان “ياربى الفيحاء” بمناسبة عودة الملك خالد.

وفي عام 1977 اتجه إلي الكويت لتسجيل أغانيه هناك حيث سجل شريطا كاملا قبل أن يرحل إلى القاهرة حيث كان له أول تسجيل رسمي بقيادة الموسيقار هاني مهنا وقام بتوزيع هذا العمل استوديو سمراء.

وكانت من أشهر أغانيه: ماني مسير، وكلن يقول الوقت، وفز قلبي، وياهوى بس يكفيني مصايب، وغيرها الكثير.