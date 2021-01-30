نشرة كورونا.. روسيا تسجل 19032 إصابة وألمانيا 12321

تفاوتت أرقام إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت أكبرها في روسيا، بحسب ما كشفت بيانات متفرقة من وزارات الصحة في مختلف البلاد.

وسجلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 19032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و512 وفاة.

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بأن إجمالي الإصابات بالبلاد ارتفع إلى 3 ملايين و832 ألفا و80 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72697 وفاة، مبينًا أنه سجّل 24502 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3279964 حالة شفاء.

في السياق؛ سجّلت ألمانيا 12321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و205171 إصابة.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 794 وفاة جديدة، ليصل مجموع المتوفين في البلاد إلى 56546 وفاة.

وفي بلجيكا؛ سجّلت السلطات الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية 2683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 705120 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21018 وفاة.

أما في الهند فتم تسجيل 13083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 137 وفاة،خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10733131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154147 وفاة.

وفي باكستان تم تسجيل 2183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 543214 حالة، منها 33439 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 1407 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 498152 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11623 وفاة.