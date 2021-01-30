“المساحة الجيولوجية”: تسجيل هزة أرضية شمال مدينة حائل

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل إن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت هزة أرضية، اليوم السبت، في مدينة حائل.

وأوضح أبا الخيل، في بيان، أن الهزة جاءت الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.

وأوضح بأن الهزة الأرضية الارتدادية التي حدثت عقب الهزة الأولى بحوالي ساعة ونصف تقريبًا بلغت قوتها ٢.٠٩، ويُعد هذا مؤشرًا جيدًا بتلاشي الهزات الأرضية.