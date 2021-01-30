شرق سوريا.. انفجارات عنيفة بمناطق نفوذ إيران

هزت انفجارات عنيفة مناطق في دير الزور شرقي سوريا بمناطق نفوذ إيران ومليشياتها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إنه حتى اللحظة لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وكان المرصد السوري أشار في 19 الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنها ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيا “لواء فاطميون” بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري.

وسمعت أصوات انفجارات عنيفة جداً في المنطقة وهو ما خلق حالة من الرعب والذعر لدى الأهالي، وكانت الذخيرة قد باتت بحكم المتلفة بعد القصف الإسرائيلي إلا أنها لم تنفجر حينها وهو ما دفع الميليشيات لتفجيرها، بحسب المرصد.