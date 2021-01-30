وزير الرياضة السعودي يكرم الفائز بكأس السوبر

يرعى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم السبت مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي لكرة القدم، والتي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يتوج وزير الرياضة الفريق الفائز في المباراة، حسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم.

وقال الفيصل :”حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات، ولله الحمد، بدعم سخي لا محدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.”

ويشارك الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يشارك النصر بصفته وصيفا للهلال في البطولتين.

ودائما ما تحظى مباريات الهلال أمام النصر بندية وإثارة كبيرة من الفريقين نظرا للإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريقان والتنافس الكبير بينهما بالإضافة للقاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريقين.

والتقى الهلال والنصر في 12 مباراة نهائية على مدار التاريخ وكالعادة كانت الندية والإثارة عنوان ثابت لمواجهة الفريقين، حيث حسم النصر الفوز في ست مباريات وتمكن الهلال من الفوز في ست أخرى، علما بأن مباراة واحدة جمعتهما بكأس السوبر السعودي كانت في 2015 وتوج وقتها الهلال باللقب بعد الفوز بهدف نظيف.