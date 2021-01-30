ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند   195.69 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 30 يناير 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت إلى 223.65 ريال (59.64 دولار)، مقابل 222.08 ريال (59.22 دولار)، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 195.69 ريال (52.18 دولار)، مقارنة بنحو 194.32 ريال (51.82 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 167.74 ريال (44.73 دولار)، مقابل نحو 166.56 ريال (44.42 دولار)، أمس الجمعة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت إلى 130.46 ريال (34.79 دولار)، مقابل نحو 129.55 ريال (34.55 دولار)، في ختام تعاملات الجمعة.