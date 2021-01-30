لن يكون أحد بمأمن.. الصحة العالمية تحذر من التوزيع غير العادل للقاحات كورونا

طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دول العالم بضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وصرح جيبريسوس في تصريحات، نقلتها قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم السبت: “إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية”، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح جيبريسوس، أن الـ3 مشكلات تتمثل في تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والسماح بتواصل استعار الجائحة، وإبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير عالميا.