وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيانه إن العملية تأتي ضمن العمليات المتواصلة المعروفة باسم “ثأر الشهداء”، التي انطلق عقب تفجيرات ساحة الطيران الانتحارية التي تبناها تنظيم داعش قبل أيام.

وبحسب البيان، انطلقت العملية بقيادة ميدانية من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق، الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي.

وتشارك في العملية العسكرية قطاعات جهاز مُكافحة الإرهاب، إذ ستبدأ بعمليات واسعة لتطهير مناطق شمالي بغداد من بقايا ميليشيات داعـش الإرهابية.