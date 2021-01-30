«الغذاء والدواء» توضح خطورة الاستخدام الخاطئ لرقائق الألومنيوم

حددت الهيئة العامة للغذاءوالدواء خطورة استخدام رقائق الألومنيوم «القصدير» في غير الاستخدامات المخصصة لها، مشيرة إلى الاستخدامات الخاطئة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استخدام رقائق الألمنيوم (القصدير) في الطهي أو تسخين الأغذية من الأخطاء الشائعة، حيث إن تعريضها لدرجات حرارة عالية قد ينتج عنه تلوث الغذاء.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن الاستخدامات الشائعة رقائق الألمنيوم (القصدير) هي: تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها.

وكذلك حماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية التي تحتوي على الدهون مثل: الشيكولاتا، وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها بسبب تعرضها للهواء، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

ولا تستخدم رقائق الألومنيوم في طهي أو تسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعرضها مباشرة للهب، وداخل الأفران الكهربائية واستبدالها بالأواني المخصصة لذلك، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن رقاق الألومنيوم «القصدير» غير ضارة بالصحة وآمنة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة وسليمة، لافتة إلى أن استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها يؤدي إلى تلوث الغذاء .