مصر تتسلم أولى شحنات أسترازينيكا الأحد.. ودبي تبدأ التطعيم بسينوفارم

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر أن أولى شحنات لقاح أسترازينكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل القاهرة الأحد، بعد أسبوع على إطلاق مصر حملة التلقيح ضد الفيروس.

وكتبت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك “وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد غدا الأحد الموافق 31 كانون الثاني/يناير لعام 2021”.

ولم توضح الهيئة كمية اللقاحات التي ينتظر وصولها الأحد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بهاء زيدان أكد الأسبوع الماضي أن “الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة أر فارما وسيروم إنستيتوت المصنعتين للقاح أسترازينيكا/أوكسفورد للحصول على 30 مليون جرعة” منه.

وأطلقت مصر الأحد الماضي حملة التلقيح بلقاح سينوفارم الصيني الذي وصلت أول شحنة منه الى مصر في كانون الأول/ديسمبر، وضمت 50 ألف جرعة.

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد الفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن أولوية التلقيح ستكون للطواقم الطبية ثم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

في سياق متصل؛ قالت دبي اليوم السبت إنها ستبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض كوفيد-19، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز السياحة والأعمال بالشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن حملة التطعيم ستبدأ غدا الأحد وستشمل “كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة”.

كانت إمارة دبي قد بدأت المرحلة الأولى من حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك.