“الشؤون الإسلامية” تشدد على إحضار السجادة الخاصة ولبس الكمامة في المساجد #عاجل

شددت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في المساجد، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إنه تلاحظ مؤخرا بعض التساهل داخل بعض المساجد في الآونة الأخيرة من قبل بعض منسوبي المساجد (الخطيب والإمام والمؤذن) وبعض المصلين ، في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف “آل الشيخ”، في تعميم موجه لمدراء عموم فروع الوزارة في المناطق المختلفة اطلعت الوئام عليه، إنه يجب التعميم على الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات المعتمدة للوقاية من جائحة كورونا؛ ومنها إحضار السجادة الخاصة للصلاة في المسجد؛ وتغطية الفم والأنف بلبس الكمامة القماشية، مؤكدة أنهم يجب أن يكونوا قدوة حسنة في الالتزام بهذا الإجراء.

وأضاف: يجب فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقفالها بعد الصلاة بعدها بـ30 دقيقة، وتحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذاً للتباعد الوقائي، والإبقاء على رفع المصاحف من المسجد؛ وحفظها في أماكن مناسبة.

وشدد الوزير على ضرورة الحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وترك النوافذ والأبواب مفتوحة من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات في المسجد.

ونوه بأنه يجب على الأئمة حث المصلين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد، والاطلاع على كامل الإجراءات الوقائية الخاصة في المساجد.