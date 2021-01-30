مسؤول: السعودية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة #عاجل

أكد عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المملكة تدعم الشراكات الخاصة والعامة في إطار متعدد الأطراف، وخاصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.

وقال عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة خلال اجتماع افتراضي عقد، اليوم السبت، إن السعودية دعمت في عام 2014 اقتراح إنشاء آلية للشراكات الذي قدمته المستشارة الخاصة أمينة محمد في الجمعية العامة، وفقاً لبيان صحفي.

وتابع المعلمي، أنه في عام 2015 أنشأت المملكة “منصة الخير الرقمي” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل أول مورد عالمي يمكّن الناس من تمويل الجهود المحلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وألمح، إلى تدشين مجموعة دول العشرين مركزاً عالمياً للبنية التحتية يوفر البيانات والرؤى وأفضل الممارسات ويوحد الخطاب بشأن البنية التحتية، وقد ساهمت السعودية بشكل كبير لتمويل هذا المركز العالمي.

وأفاد، بأنه سيتم الترحيب بأي مبادرة من قبل الأمم المتحدة لتسهيل خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص في البنية التحتية، بما في ذلك المبادرات التي تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.