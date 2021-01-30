جدول الحصص اليومية للأسبوع الثالث للابتدائية والمتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني؛ وذلك عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وهيَّأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية «عين الفضائية» لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في «يوتيوب» للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد «عربسات: 12437/ عمودي 27500».