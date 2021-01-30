“رداً للجميل”.. مبادرة كسوة الشتاء لعمال النظافة بشرائع مكة

قدم فرق الروائع التطوعي التابع لمركز حي الشرائع مبادرة كسوة الشتاء التي حملت عنوان (رداً للجميل) واستهدف من خلالها عمال النظافة واشتملت المبادرة إضافة الى الكسوة على مسابقات وهدايا للأطفال والكبار ، وتم تنفيذ المبادرة بحديقة مخطط 11 بضاحية الشرائع بالتنسيق مع بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت شريفة الزهراني عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع والمشرفة على فريق الروائع التطوعي أنه تم الاحتفاء بعمال النظافة وشكرهم على ما يقدمونه في سبيل نظافة الأحياء والمخططات وحرص فريق الروائع التطوعي على توزيع 50 كسوة كما تم تنظيم مسابقة للكبار وللأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية وأضافت الى ان هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات يقدمها فريق الروائع التطوعي ضمن برامجه وأنشطته المستديمة مشيرة الى ان المبادرة شهدت حضورا من مجتمع الحي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على سلامة المجتمع معربة عن شكرها وتقدير لبلدية الشرائع الفرعية التي قامت بتجهيز مكان الاحتفاء كما شكرت كل من ساند الفريق وقدم الدعم