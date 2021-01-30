نائب أمريكي يصاب بكورونا رغم تلقيه جرعتي لقاح فايزر

كشف مكتب النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي ستيفن لينش الذي سبق له وأن تلقى جرعتين من اللقاح الأمريكي فايزر- بيوتيك المضاد لفيروس كورونا أن نتائج تحليل بي سي أر الذي خضع له الجمعة جاءت إيجابية.

وأوضح المكتب في بيان أن النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوسْتْ كان قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيوتك وأجرى تحليلا للكشف عن الاصابة بكوفيد-19 قبل حضور مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن في الـ 20 يناير-كانون الثاني الجاري وكانت نتائجه سلبية.

وتابع المكتب أن لينش قرر إجراء اختبارا جديدا للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي بعد أن ثبتت إصابة موظف في مكتبه في بوسطن بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع.