نيباه.. فيروس جديد مصدره الخفاش ويسبب وفيات تصل إلى 75%

حذر تقرير دولي، من تفشي فيروس جديد قاتل في الصين اسمه “نيباه” على غرار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة ‏الجارديان البريطانية في تقرير اليوم عن أن فيروس “نيباه” (NiV) مرض معد ويتسبب بمعدل وفيات تصل من 40 إلى 75% ‎مشيرة إلى أن مصدره خفافيش الفاكهة وانتشر سابقا في بنغلادش والهند

وأشار التقرير إلى أن الخفافيش من صنف الثعالب الطائرة تعدوالناقل الرئيسي لنيباه خاصة في الصين وجنوب شرق آسيا وغينيا الجديدة وأستراليا.

وقالت الجارديان إن نيباه اعتبر واحد من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، في ظل عدم وجود علاج له حتى الآن.

ويسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، بجانب التهاب وتورم الدماغ، وذلك وفق التقرير.