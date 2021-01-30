البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي بينهم عقيلة صالح

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.

ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدي للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الحالي.

وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

وقالت البعثة إن جميع المرشحين تعهدوا «باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر.

وبحسب البيان، تعهد المرشحون أيضا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وفيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، أشارت لجنة التدقيق إلى أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، وبعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه «يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي».

وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية) كالتالي:

إدريس سليمان أحمد القايد

أسامة جويلي

أسعد محمد زهيو

خالد السائح

خالد عمار المشري

سلامة إبراهيم الغويل

سليمان أسويكر عوض

الشريف الوافي

صلاح الدين النمروش

طارق عبد الله الأشتر

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي

عبد الرحيم علي محمد الشيباني

عبد الله حسين اللافي

عبد المجيد غيث سيف النصر

عقيلة صالح قويدر

علي أبو الحجب

علي محمود بوخيرالله

عمر مهدي أبو شريده

ماجدة وفتي

محمد القمودي الحافي

محمد حسن سليمان البرغثي

محمد منفي

مصطفى عبد الحميد دلاف

موسى الكوني

فيما جاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كالتالي:

آمال جراي

أحمد عمر أحمد أمعيتيق

أسامه الصيد

إيمان كشر

جمال أبوبكر عمران أبوغرين

الحرمين محمد الحرمين

خالد محمد عبد الله لغويل

ضو عبد الله أبوضوايه

عاطف ميلود الحاسيه

عبد الحميد محمد دبيبه

عبد الرحيم مختار المنتصر

عبد الرزاق أحمد عبد القادر

عثمان عبد الجليل محمد

فتح الله حسين عبد الكريم محمد

فتحي علي عبد السلام باشاغا

فضيل الأمين

محمد الأنصاري

محمد عبد اللطيف المنتصر

محمد معين منصور الكيخيا

مفتاح حمادي

هشام عبد الله أبو الشويكات