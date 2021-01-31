ألمانيا تتوعد المختبرات التي “لا تحترم تعهّداتها”

توعّدت الحكومة الألمانيّة، الأحد، باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ المختبرات التي “لا تحترم تعهّداتها” في مجال تسليم اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، “إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة”.

وأضاف “لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ومن المقرّر عقد اجتماع وطني الإثنين في ألمانيا بين السلطات ومصنّعي اللقاحات، لمناقشة مسألة التأخير في عمليّات التسليم.