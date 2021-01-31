تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 194.85 ريال

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 31 يناير 2021، وسط ترقب لتحركات المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.68 ريال (59.38 دولار)، مقابل 223.65 ريال (59.64 دولار) في تعاملات أمس.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 194.85 ريال (51.96 دولار)، مقارنة بنحو 195.69 ريال (52.18 دولارفي تعاملات السبت.

وسجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 167.01 ريال (44.54 دولار)، مقابل 167.74 ريال (44.73 دولار) أمس ، وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.90 ريال (34.64 دولار).