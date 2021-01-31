“الحرية والتغيير” تتلقى ضربة موجعة بانسلاخ لجان المقاومة السودانية

اعلنت لجان المقاومة السودانية انسلاخها من ميثاق الحرية والتغيير.

وكشفت لجان المقاومة في بيان لها أن جهودها اصطدمت بحائط من التعنت والتجاهل والتهميش من قبل شركاء الحرية والتغيير.

واضاف البيان بأن الحرية والتغيير انفردت وهي تدعي الايمان الكامل بالديمقراطية- باتخاذ كل القرارات المهمة و الحساسه إبتداء من قرار التفاوض مع العسكر بدلا من استلام السلطة منهم، و الخروج لنا بوثيقة معيبة و عرجاء، نعيش الآن تبعاتها و مآسيها، ومارست نوعاً قبيحاً من الاقصاء و التمكين، و ظهر ذلك جلياً في المحاصصات التي تمت في تعيين الوزراء و الولاة و في تكوين لجان الخدمات، و التأخير المتعمد لتشكيل المجلس التشريعي و تكوين المفوضيات و تفريطهم في ملف السلام وفي جميع الملفات المصيرية و الحساسة لصالح العسكر و التماهي معهم و مع اجندة الهبوط الناعم القذر الذي، لايناسب ثورتنا المجيدة فقط، بل ويسيء اليها والي شهدائنا الأبرار، واكدت استمرار الثورة لتحقيق غاياتها