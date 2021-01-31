على “منصة مدد” .. “الموارد البشرية” تدعو أصحاب الأعمال إلى توثيق عقود الموظفين

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت بتوثيق عقود الموظفين على منصة مدد للاستفادة من خدمة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن خدمة “توثيق العقود” هي خدمة إلكترونية تمكن أصحاب العمل من توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل السعودي.

وأشارت إلى أن الهدف من الخدمة المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل وحفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.