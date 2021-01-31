مسؤول دبلوماسي يكشف علاقة الصين بـ”نيباه” الفتاك

رد مصدر مسؤول بسفارة الصين في مصر على أنباء انتشار فيروس جديد يسمى «نيباه» وهو أكثر فتكاً في الصين، قائلا إن ما كتبته صحيفة «الجارديان» البريطانية بشأن الفيروس به أوجه قصور.

وأوضح المصدر،بحسب تقارير اعلامية أن «نيباه» ليس قاصرًا على الصين وليس فيروس صيني، بل يعمل في جنوب شرق آسيا وليس الصين على وجه التحديد.

وأكد المصدر بالسفارة الصينية أن ما جاء في التقرير الأصلي عن «نيباه» كان مجرد تحذير أولي، وليس وباء قائما بالفعل.