“التعليم” تخصص حصة دراسية أسبوعيا للفهم القرائي.. و10 دقائق لتنفيذ نشاطات تعزيز

خصصت وزارة التعليم حصة دراسية أسبوعيا للفهم القرائي ضمن حصص اللغة العربية وتثبيتها في الجدول الدراسي من الصف الثاني إلى الصف السادس الابتدائي؛ من خلال تنفيذ تطبيقات قرائية لنصوص أدبية ومعلوماتية. بحسب تعميم موجه لـ قسم الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بالمناطق المختلفة.

وبحسب التعميم؛ خصصت الوزارة 5 دقائق في الصفوف الأولية، ومن 5 إلى 10 دقائق في الصفوف العليا من الحصة الدراسية؛ لتنفيذ نشاطات تعزز القراءة والإملاء والخط العربي، بحيث يكون التخصيص في 4 حصص يوميا لجميع المواد الدراسية مع متابعة ذلك من قبل المشرف التربوي.

كما تم اعتماد تنفيذ قياس أسبوعي للفهم القرائي لطلاب/طالبات الصف الرابع الابتدائي، من خلال نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي PIRLS معتمدة من الوزارة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على رفع مستوى التحميل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة

الابتدائية، وتعزيز المهارات القرائية والكتابية.

وتتم متابعة ذلك من قادة المدارس والمشرفين التربويين، والرفع بتقرير أسبوعي لمكاتب وإدارات التعليم، وتقرير شهري الوكالة الوزارة للتعليم العام.